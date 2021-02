La scuola del futuro, il documento della Commissione coordinata da Bianchi: personale formato e qualificato, aperta, inclusiva, che prepari alle nuove competenze (Di sabato 13 febbraio 2021) L'ex Ministro dell’Istruzione durante il suo mandato ha istituito un Comitato di 18 esperti, coordinati coordinato dall'attuale Ministro, Prof. Bianchi Patrizio. Lo scopo era di elaborare idee e proposte inerenti alle modalità di riapertura della scuola, dopo la sospensione determinata dal Coronavirus. Il mandato prevedeva anche di formulare idee e proposte sui possibili sviluppi successivi alla riapertura, con uno sguardo al futuro della scuola italiana e con particolare riferimento ai temi dell’edilizia scolastica, dell’utilizzo delle tecnologie digitali, della formazione e del reclutamento dei docenti, del sistema integrato 0-6 anni. Vi riportiamo in sette punti quello che è il contenuto del documento, pubblicato questa sera dal ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 febbraio 2021) L'ex Ministro dell’Istruzione durante il suo mandato ha istituito un Comitato di 18 esperti, coordinati coordinato dall'attuale Ministro, Prof.Patrizio. Lo scopo era di elaborare idee e proposte inerentimodalità di riapertura, dopo la sospensione determinata dal Coronavirus. Il mandato prevedeva anche di formulare idee e proposte sui possibili sviluppi successivi alla riapertura, con uno sguardo alitaliana e con particolare riferimento ai temi dell’edilizia scolastica, dell’utilizzo delle tecnologie digitali,formazione e del reclutamento dei docenti, del sistema integrato 0-6 anni. Vi riportiamo in sette punti quello che è il contenuto del, pubblicato questa sera dal ...

