La neve provoca ritardi al trasporto pubblico dell' entroterra

SignorAldo : RT @tg2rai: Il #maltempo provoca 2 frane nel salernitano: evacuate diverse famiglie. Nel fine settimana prevista un'ondata di gelo con neve… - tg2rai : Il #maltempo provoca 2 frane nel salernitano: evacuate diverse famiglie. Nel fine settimana prevista un'ondata di g… -

Ultime Notizie dalla rete : neve provoca

RiminiToday

In provincia di Rimini, sulla linea 180 a Montefiore, un mezzo privato è uscito di strada a causa, senza conseguenze per i passeggeri. Sulla strada provinciale Santarcangiolese la linea 166 è ...Prossime orea quote molto basse e fin su coste e pianure al sud Il fronte di maltempo continua a spostarsi verso sud alimentato da correnti settentrionali che, facendo ingresso sulle regioni ...Il vento gelido proveniente dalla Siberia ha fatto il suo ingresso sulla nostra Penisola già dalla tarda serata di venerdì. Alberi caduti a Firenze ...Italia nella morsa del gelo tra neve, ghiaccio e valanghe. È l'effetto dei venti siberiani che hanno fatto precipitare il termometro, non soltanto in montagna, e hanno imbiancato ...