La lista delle ministre di Draghi? La peggiore frattura tra la sinistra italiana e le donne (Di sabato 13 febbraio 2021) Ieri non è stato un giorno qualsiasi. Uno drammatico appello alla responsabilità del Presidente Matarella ha costretto un uomo di indubbie capacità e considerazione internazionale, Mario Draghi, a comporre uno dei governi più politicamente “compositi” della storia d’Italia. Ripercorrendo le ultime settimane, alla mediocrità della classe dirigente della politica italiana è bastato il solito rigurgito maleodorante di ego, prodotto da una realtà politica che supera a stento il 3%, per demolire la fragile alleanza giallo-rossa con cui abbiamo attraversato inizio e persistenza della pandemia da Covid-19. Fin qui, diciamocelo, nulla di troppo insolito. Seppur nello sbigottimento generale per il cinismo renziano, la cui espressione di maggior spessore può essere sintetizzata in sapore internazionale con “scioc bicoooous”, l’Italia ha provato a credere ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Ieri non è stato un giorno qualsiasi. Uno drammatico appello alla responsabilità del Presidente Matarella ha costretto un uomo di indubbie capacità e considerazione internazionale, Mario, a comporre uno dei governi più politicamente “compositi” della storia d’Italia. Ripercorrendo le ultime settimane, alla mediocrità della classe dirigente della politicaè bastato il solito rigurgito maleodorante di ego, prodotto da una realtà politica che supera a stento il 3%, per demolire la fragile alleanza giallo-rossa con cui abbiamo attraversato inizio e persistenza della pandemia da Covid-19. Fin qui, diciamocelo, nulla di troppo insolito. Seppur nello sbigottimento generale per il cinismo renziano, la cui espressione di maggior spessore può essere sintetizzata in sapore internazionale con “scioc bicoooous”, l’Italia ha provato a credere ancora ...

Frankf1842 : RT @ilfattoblog: Ovvio, dirà qualcuno: le poltrone erano poche e bisognava prendere dicasteri “pesanti”. Naturale per il Pd assegnarli ai c… - MatteoMarchini5 : La lista delle ministre di Draghi? La peggiore frattura tra la sinistra italiana e le donne - tutticomemily : @_marcelobelo_ @oocgfvip5 Tu con la foto di Dayane vieni a parlare a me di educazione? Fai sul serio? E con quale c… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: Ovvio, dirà qualcuno: le poltrone erano poche e bisognava prendere dicasteri “pesanti”. Naturale per il Pd assegnarli ai c… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Ovvio, dirà qualcuno: le poltrone erano poche e bisognava prendere dicasteri “pesanti”. Naturale per il Pd assegnarli ai c… -