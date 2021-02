La frase shock dell’ex di Ilenia Fabbri: “Mando qualcuno a farle la festa” (Di sabato 13 febbraio 2021) Non si tratta di un chiacchiericcio di paese ma di una testimonianza che potrebbe essere fondamentale. Una persona infatti ha deciso di parlare, e raccontare qualcosa di molto forte che ha sentito. Si tratta di una frase che sarebbe stata pronunciata da Claudio Nanni, l’ex marito di Ilenia Fabbri, oggi indagato in concorso con persona ignora per omicidio. Una frase shock che sarebbe stata ascoltata non da una persona sola ma che sarebbe stata riferita, da chi ha deciso di andare alla Polizia per dare testimonianza. Subito dopo la morte di Ilenia Fabbri, per mano di una persona probabilmente assoldata per commettere il delitto, la persona che aveva sentito Nanni dire questa frase o meglio che avrebbe sentito le sue parole, ha deciso di andare dalle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 13 febbraio 2021) Non si tratta di un chiacchiericcio di paese ma di una testimonianza che potrebbe essere fondamentale. Una persona infatti ha deciso di parlare, e raccontare qualcosa di molto forte che ha sentito. Si tratta di unache sarebbe stata pronunciata da Claudio Nanni, l’ex marito di, oggi indagato in concorso con persona ignora per omicidio. Unache sarebbe stata ascoltata non da una persona sola ma che sarebbe stata riferita, da chi ha deciso di andare alla Polizia per dare testimonianza. Subito dopo la morte di, per mano di una persona probabilmente assoldata per commettere il delitto, la persona che aveva sentito Nanni dire questao meglio che avrebbe sentito le sue parole, ha deciso di andare dalle ...

fedex_tiago : @nzingaretti La frase sui giovani mi sembra molto “Shock Because” - CalcioPillole : #Piqué, attacco shock agli arbitri. Ora rischia 12 giornate di squalifica. 'L'85% degli arbitri è di Madrid, come… - UfficialeAndrea : Ok #Renzi il biglietto che hai trovato con la frase di #Confucio ti sarà anche piaciuto, ma per me inizialmente se… - luigi_lb7 : 'juventus, verità e rispetto' nella stessa frase. My first reaction: shock!!!?? - BlackCa55593059 : @sobchak69 Ho impresso quella frase shock del berlusca, uno dei punti più bassi dell'ammiccamento alle istanze dell… -

Ultime Notizie dalla rete : frase shock Le frasi shock su aborto e shoah? Sturiano e gli altri stanno con padre Bruno

Si è tenuto martedì pomeriggio il consiglio comunale a Marsala. Il presidente d'aula, Enzo Sturiano, si prodiga a difendere le posizioni di Padre Bruno per l'infelice , quantomai orrenda frase che paragona la scelta delle donne di interrompere la gravidanza ai crimini di Auschwitz. Secondo Sturiano il diritto alla vita va tutelato e il pensiero di Padre Bruno è stato interpretato in ...

Urla shock al GF Vip, 'Abraham ama Giulia': Pierpaolo sente tutto, caos in casa

... seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram - > CLICCA QUI Urla shock al GF Vip, '... È stato quando la frase è stata ripetuta più volte, che la Salemi ha esclamato: 'Ho capito!'. La ...

Frase shock di Salvini sui senatori a vita, bagarre in Aula Tiscali Notizie Cardi B shock: rivela il vero significato del brano «Up»

Cardi B sciocca il pubblico virtuale del Tonight Show Starring Jimmy Fallon rivelando il vero significato del testo di «Up», il suo nuovo brano. «Se resta su, allora è bloccata», dice la diva di WAP a ...

Le frasi shock su aborto e shoah? Sturiano e gli altri stanno con padre Bruno

Si è tenuto martedì pomeriggio il consiglio comunale a Marsala. Il presidente d’aula, Enzo Sturiano, si prodiga a difendere le posizioni di Padre Bruno per l’infelice, quantomai orrenda frase che para ...

Si è tenuto martedì pomeriggio il consiglio comunale a Marsala. Il presidente d'aula, Enzo Sturiano, si prodiga a difendere le posizioni di Padre Bruno per l'infelice , quantomai orrendache paragona la scelta delle donne di interrompere la gravidanza ai crimini di Auschwitz. Secondo Sturiano il diritto alla vita va tutelato e il pensiero di Padre Bruno è stato interpretato in ...... seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram - > CLICCA QUI Urlaal GF Vip, '... È stato quando laè stata ripetuta più volte, che la Salemi ha esclamato: 'Ho capito!'. La ...Cardi B sciocca il pubblico virtuale del Tonight Show Starring Jimmy Fallon rivelando il vero significato del testo di «Up», il suo nuovo brano. «Se resta su, allora è bloccata», dice la diva di WAP a ...Si è tenuto martedì pomeriggio il consiglio comunale a Marsala. Il presidente d’aula, Enzo Sturiano, si prodiga a difendere le posizioni di Padre Bruno per l’infelice, quantomai orrenda frase che para ...