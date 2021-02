La Ferrari SF21 fa sentire il rombo del suo nuovo motore

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tramite i Social laha diffuso ildella nuova monoposto. Binotto: “Decisi a riscattarci. Auto migliore in ogni area” La nuova monoposto della Formula 1 targataverrà presentata ufficialmente il26 febbraio e il 10 marzo. La nuovaè pronta ad essere svelata, tanto che tramite il profilo ufficiale del cavallino rampante è stato rilasciato il sound deldella nuova monoposto. “Dobbiamo metterci tutta la nostra determinazione e rimanere umili, consapevoli di dove eravamo e di dove vogliamo arrivare” le parole del Team Principal Binotto che vuole il massimo dal teame ha grandi aspettative sulla nuova vettura. Inoltre ha anche aggiunto: “È l’inizio della nostra stagione 2021: ci aspetta un anno di sfide e c’è grande voglia ...

Commenta per primo, che musica il motore dellapresenterà ufficialmente la nuovail prossimo 10 marzo. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore dalla stessa Scuderiaattraverso il sito Web ufficiale. La casa automobilistica modenese ha scelto il nome...La Ferrari il 26 Febbraio presenterà la nuova coppia di piloti Carlos Sainz-Charles Leclerc, mentre il 10 Marzo toccherà alla SF21 ...Ieri, la Ferrari ha condiviso un video per farci sentire il rombo della nuova SF21, ma in quel video è stato possibile notare che l'airbox è stato cambiato.