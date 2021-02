La fattoria maledetta: l'attore di Stand by Me accettò di fare il film solo per soldi (Di sabato 13 febbraio 2021) Wil Wheaton, l'attore che interpreta il protagonista de La fattoria maledetta, accettò di girare il film, su richiesta della sua famiglia, solo per soldi. Wil Wheaton, all'epoca reduce dal successo di Stand by Me, non aveva intenzione di recitare ne La fattoria maledetta, film diretto da David Keith e liberamente tratto da un racconto di H. P. Lovecraft, ma alla fine accettò soltanto per soldi, su richiesta della sua famiglia. Wheaton ha dichiarato più volte di non aver mai voluto girare questo film, secondo l'attore fu la sua famiglia ad obbligarlo dicendogli che avrebbe "guadagnato un sacco di soldi" ottenendo anche ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 febbraio 2021) Wil Wheaton, l'che interpreta il protagonista de Ladi girare il, su richiesta della sua famiglia,per. Wil Wheaton, all'epoca reduce dal successo diby Me, non aveva intenzione di recitare ne Ladiretto da David Keith e liberamente tratto da un racconto di H. P. Lovecraft, ma alla finesoltanto per, su richiesta della sua famiglia. Wheaton ha dichiarato più volte di non aver mai voluto girare questo, secondo l'fu la sua famiglia ad obbligarlo dicendogli che avrebbe "guadagnato un sacco di" ottenendo anche ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? La fattoria maledetta: l'attore di Stand by Me accettò di fare il film solo per soldi… - LinkaTv : E' iniziato La fattoria maledetta su #mediasetitalia2 Clicca qui per classifica tweet: - IvanAdvance : La fattoria maledetta - Bookterapia1 : 13 febbraio 2021 #libri #staseraintv #dalibroalfilm #film #primaserata ?? La fattoria maledetta - italia2 h 21.15… - Stasera_in_TV : ITALIA 2: (21:15) La fattoria maledetta (Film) #StaseraInTV 13/02/2021 #PrimaSerata #lafattoriamaledetta @social_mediaset #Italia2 -