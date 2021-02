La difesa di Trump | ' L' impeachment è una vendetta politica' Oggi il voto del Senato

(Di sabato 13 febbraio 2021) E' durata oltre sei ore la quarta udienza del processo. Secondo i suoi legali, l'ex presidente non istigò l'assalto al Congresso. Questa sera ildel. Quasi certa l'assoluzione

E' durata oltre sei ore la quarta udienza del processo. Secondo i suoi legali, l'ex presidente non istigò l'assalto al Congresso. Questa sera il voto del Senato. Quasi certa l'assoluzione. "Questo processo di impeachment è un atto di vendetta politica ingiusto e palesemente anticostituzionale" che "dividerà ulteriormente la nostra nazione": nel giorno della difesa, i legali di Donald Trump hanno definito l'impeachment durante il processo al Senato. Nel suo discorso del 6 gennaio, Trump aveva esortato i sostenitori a 'combattere come dannati'.