La boutique outlet Take Off ora è anche online

Ultime Notizie dalla rete : boutique outlet

La Sicilia

OVS guadagna lo 0,38% e si porta a 1,056 euro durante i primi scambi. Il Sole 24 Ore riporta oggi di un interesse di Take Off, "la prima catena di fashiona prezzi" attiva dal 2012, per Conbipel, il gruppo di Oaktree in amministrazione straordinaria. Nei mesi scorsi anche OVS, che di recente ha acquisito Stefanel, era stata inserita ......era più uno status symbol e le grandi catene di distribuzione erodevano il mercato delle... Si cercò di rilanciare il brand, ormai decaduto, neglie in altri Paesi. L'ultimo tentativo è ...La catena italiana di fashion boutique a prezzi outlet Take Off ora sbarca anche sul web con le collezioni dei sei brand distribuiti in esclusiva italiana Take Off è stata la prima ed è la principale ...Donne Impresa è Giorgia Lamberti Zanardi, di Taranto, confondatrice degli outlet Take Off. Trenta negozi in Italia, con l'obiettivo di arrivare a ...