La bomba sulla Roma: “Allegri ha già firmato il contratto” (Di sabato 13 febbraio 2021) Tra presente e futuro. Sono giorni caldissimi in casa Roma, il club giallorosso ha intenzione di raggiungere il miglior risultato possibile in stagione, può ancora lottare per la qualificazione alla prossima Champions League, ma si pensa anche alla prossima stagione e circola il nome di Allegri. La squadra è stata costruita anche bene, nelle ultime settimane ha fatto i conti con problemi all’interno dello spogliatoio, soprattutto quello che riguarda l’attaccante Dzeko. Adesso la situazione sembra rientrata, il rendimento del bosniaco sarà fondamentale per la seconda parte della stagione. Un’altra situazione da chiarire è quella di Fonseca, l’allenatore è stato a serio rischio esonero e l’intenzione per la prossima stagione sembra proprio quella di procedere con il ribaltone, sono tanti gli allenatori liberi pronti a prendere il suo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) Tra presente e futuro. Sono giorni caldissimi in casa, il club giallorosso ha intenzione di raggiungere il miglior risultato possibile in stagione, può ancora lottare per la qualificazione alla prossima Champions League, ma si pensa anche alla prossima stagione e circola il nome di. La squadra è stata costruita anche bene, nelle ultime settimane ha fatto i conti con problemi all’interno dello spogliatoio, soprattutto quello che riguarda l’attaccante Dzeko. Adesso la situazione sembra rientrata, il rendimento del bosniaco sarà fondamentale per la seconda parte della stagione. Un’altra situazione da chiarire è quella di Fonseca, l’allenatore è stato a serio rischio esonero e l’intenzione per la prossima stagione sembra proprio quella di procedere con il ribaltone, sono tanti gli allenatori liberi pronti a prendere il suo ...

robydemicheli : @BCatrama Si accettano scommesse su quando il bomba comincerà a rompere per arrampicarsi sulla poltrona più comoda. - etherealgraysxn : RT @martiraranans: Prima clip e voglio già contattare il mio dinamitardo di fiducia per lanciare una cazzo di bomba sulla cabina di regia c… - spaceplumee_ : RT @martiraranans: Prima clip e voglio già contattare il mio dinamitardo di fiducia per lanciare una cazzo di bomba sulla cabina di regia c… - caste_stella : RT @martiraranans: Prima clip e voglio già contattare il mio dinamitardo di fiducia per lanciare una cazzo di bomba sulla cabina di regia c… - SerenaRossi222 : RT @martiraranans: Prima clip e voglio già contattare il mio dinamitardo di fiducia per lanciare una cazzo di bomba sulla cabina di regia c… -