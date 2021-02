La biografia di Massimo Garavaglia (Di sabato 13 febbraio 2021) Massimo Garavaglia è un economista e politico italiano. Chi è Massimo Garavaglia, Ministro al Turismo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021)è un economista e politico italiano. Chi è, Ministro al Turismo su Notizie.it.

giullar83 : Grande Valerio Massimo Manfredi. Il mio primo libro delle medie letto fino in fondo:'Alexander'(la biografia del ma… - max_the_wicked : @Massimo_Balss Non è stato pagato dato che l’ex presidente userà l’intervista principalmente per promuovere la sua biografia. - _dragon_90 : RT @milamentooo: sì, altrimenti non avrebbe senso metterli no? e comunque, se non mi ricordo che pronomi usare vado a leggere la biografia… -