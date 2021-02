Krasnodar Dinamo Zagabria (formazioni e Tv)

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 13 febbraio 2021) Torna in campo la UEFA Europa League dopo due mesi d’assenza.si giocherà giovedì 18 febbraio alle ore 18.55 presso lo Stadio Fc. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono retrocessi in Europa League dopo il terzo posto nel girone E della UEFA Champions League e non giocano gare dal 17 dicembre. In quell’occasione vinsero contro L’Ufa per 1-0 grazie alla rete di Marcus Berg Da allora la squadra ha disputato solo amichevoli. Al momento i russi occupano la settima posizione in classifica, a pochi punti dal quarto posto occupato dal So?i. La gara con lasi tratterà della prima gara ufficiale dopo la pausa.che ha vinto agevolmente il Girone K con quattordici punti. Da ...