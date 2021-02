KomodoHype è la nuova emote PogChamp permanente | il drago di Komodo votatissimo su Twitch

Leggi su esports247

(Di sabato 13 febbraio 2021) In molti ricorderanno di certo il momento in cui Ryan “Gootecks” Gutierrez, volto del, storicadi, ha cominciato a twittare dichiarazioni “cariche di violenza” durante l’assalto dei sostenitori repubblicani e “trumpiani” al congresso USA. Un comportamento che ha portato alla rimozione dell’dalla piattaforma di Amazon. Per procedere alla sostituzione deloriginale,ha lanciato una sorta di “elezione online”, consentendo ai creatori di contenuti e agli spettatori di votare quale delle 35precedenti sarebbe diventata la vincitrice del “ening”. Alla fine l’ha spuntata, l’che mostra undi ...