Koeman | «Bayern Monaco? Migliore il Barcellona di Pep» -VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico delRonaldha parlato in conferenza stampa commentando la vittoria delnel Mondiale per Club. Le sue parole Il tecnico delRonaldha parlato in conferenza stampa commentando la vittoria delnel Mondiale per Club. Le sue parole. SCELGO PEP – «Sceglierei ilperché credo che abbia fatto il miglior gioco degli ultimi 25 anni. Quel che ha fatto ilè veramente impressionate ma ildi Guardiola ha fatto ancora meglio». Leggi su Calcionews24.com