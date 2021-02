Kiss Kiss Napoli: “Interesse da parte di De Laurentiis per Italiano e Nzola” (Di sabato 13 febbraio 2021) Radio Kiss Kiss Napoli rivela l’Interesse da parte di Aurelio De Laurentiis per il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano e l’attaccante Nzola. Secondo Radio Kiss … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 13 febbraio 2021) Radiorivela l’dadi Aurelio Deper il tecnico dello Spezia Vincenzoe l’attaccante. Secondo Radio… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

