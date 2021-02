Juventus Women-Empoli 5-0, le bianconere volano in semifinale di Coppa Italia (Di sabato 13 febbraio 2021) La Juventus Women raggiunge la semifinale di Coppa Italia sbarazzandosi agilmente delle toscane. Tutt’altra partita rispetto alla gara d’andata che aveva visto le bianconere faticare non poco e segnare la rete del definitivo 5 a 4 solamente nel finale. LEGGI ANCHE: Juventus, Chiesa: "Indossare la maglia della Juventus è un sogno che si avvera" Rita Guarino schiera il solito 4-3-3 composto da Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Caruso, Cernoia; Hurtig, Girelli, Bonansea. La Juventus passa in vantaggio al 21° grazie alla solita Bonansea che calcia al volo con il mancino sugli sviluppi di un corner. Dopo qualche minuto è il turno della Girelli che raddoppia su calcio di rigore. Cristiana Girelli raggiunge il traguardo ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Laraggiunge ladisbarazzandosi agilmente delle toscane. Tutt’altra partita rispetto alla gara d’andata che aveva visto lefaticare non poco e segnare la rete del definitivo 5 a 4 solamente nel finale. LEGGI ANCHE:, Chiesa: "Indossare la maglia dellaè un sogno che si avvera" Rita Guarino schiera il solito 4-3-3 composto da Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Caruso, Cernoia; Hurtig, Girelli, Bonansea. Lapassa in vantaggio al 21° grazie alla solita Bonansea che calcia al volo con il mancino sugli sviluppi di un corner. Dopo qualche minuto è il turno della Girelli che raddoppia su calcio di rigore. Cristiana Girelli raggiunge il traguardo ...

