Juventus | Pirlo deluso | «Non meritavamo di perdere» – VIDEO

(Di domenica 14 febbraio 2021) Andrea, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni –Andrea, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli. SCONFITTA – «Non abbiamo mai preso un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Abbiamo avuto tante occasione, peccato perché nondi. Siamo contenti della prestazione, peccato per il risultato». Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Mister @Pirlo_official: «Andiamo a Napoli per vincere» ?? Le parole alla vigilia di #NapoliJuve ??… - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - juventusfc : ?? ?????? ??3.0?? ?? ???????? le parole di Mister @Pirlo_official su @JuventusTV ?? - Raiss02811940 : La domanda è: perché #Pirlo non sta avendo lo stesso trattamento di #sarri ? #NapoliJuventus #Juventus - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Le parole di #Pirlo dopo #NapoliJuventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

Hanno fatto rumore le proteste di Andreanel post - partita di Napoli -, sul rigore assegnato dall'arbitro Doveri per la manata di Chiellini a Rrahmani . L'episodio che ha di fatto deciso la partita a favore del Napoli. ...Andreacontrariato ma spiega cos di non essere arrabbiato per la sconfitta. Nel primo tempo ... Quanto all episodio del rigore il tecnico delladice polemicamente: Volevo vedere se ...Gli azzurri escono dalla crisi battendo i Campioni d'Italia grazie al penalty di Insigne che raggiunge (finalmente) i cento gol in azzurro. Gattuso salva la panchina e il Napoli si rilancia in classif ...Negli ambienti bianconeri c'è grande rammarico per la sconfitta contro il Napoli: 'Brutto passo falso, ma il campionato non è ancora compromesso'.