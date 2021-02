Juventus, Infortunio Arthur: «Si può prendere in esame un’altra ipotesi». Le ultime (Di sabato 13 febbraio 2021) Il professor Fabrizio Tencone ha parlato dell’Infortunio di Arthur Tuttosport ha intervistato il professor Fabrizio Tencone, ora direttore di Isokinetic Torino, per parlare dell’Infortunio di Arthur. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 «Si cerca innanzitutto tramite fisioterapia e terapia medica, di fare in modo che la calcificazione non aumenti. Ci sono vari tipi di approcci potenzialmente attuabili a seconda dei casi e delle specifiche valutazioni: medicine, onde d’urto, terapie di rito radiologico. Nel giro di una/due settimane si capisce se la risposta è positiva, se ci sono miglioramenti. Altrimenti bisogna prendere in esame l’ipotesi di un intervento chirurgico». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il professor Fabrizio Tencone ha parlato dell’diTuttosport ha intervistato il professor Fabrizio Tencone, ora direttore di Isokinetic Torino, per parlare dell’di. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «Si cerca innanzitutto tramite fisioterapia e terapia medica, di fare in modo che la calcificazione non aumenti. Ci sono vari tipi di approcci potenzialmente attuabili a seconda dei casi e delle specifiche valutazioni: medicine, onde d’urto, terapie di rito radiologico. Nel giro di una/due settimane si capisce se la risposta è positiva, se ci sono miglioramenti. Altrimenti bisognainl’di un intervento chirurgico». Leggi su Calcionews24.com

