Juve, ora Pirlo è il Maestro della difesa. Gattuso, dura senza Manolas e Koulibaly (Di sabato 13 febbraio 2021) Certo, un ex portiere è un perfetto consigliere in quanto a posizione da tenere tra i pali e un ex bomber può svelare innumerevoli trucchi del mestiere per segnare gol in qualsiasi modo. Per essere un ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 febbraio 2021) Certo, un ex portiere è un perfetto consigliere in quanto a posizione da tenere tra i pali e un ex bomber può svelare innumerevoli trucchi del mestiere per segnare gol in qualsiasi modo. Per essere un ...

forumJuventus : Il G: 'La sfida assurda, si gioca prima il ritorno. Napoli in crisi, Juve ok. Gattuso aveva detto: «Loro in costruz… - MarcelloVillani : @scaribel ...ora a noi tifosi a tutto quello che è il mondo Juve...abbiamo fatto la nostra !!! Noi a differenza tua… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #NapoliJuve Juve,ora Pirlo è il Maestro della difesa. Gattuso, dura senza Manolas e Koulibaly - Tomas1374 : Grande inizio di weekend bianconero Vittorie rotonde, convincenti e senza subire reti per #Under23 e #JuventusWomen… - LiderMaximo1 : @loscemodelpaese @fifinhoso @hevalwoland @LGramellini @pisto_gol @massimozampini Quando le faceva alla Juve era il… -