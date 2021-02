“Just the Woman I am”, presentato l’evento al Politecnico di Torino (Di sabato 13 febbraio 2021) L’Aula Magna del Politecnico di Torino ha accolto oggi la conferenza stampa di presentazione della VIRTUAL Just THE Woman I AM. Questo evento, ormai da otto anni promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell’inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca universitaria. E’ organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino. Novità dell’edizione 2021 La novità 2021 sarà che ogni partecipante alla corsa/camminata il giorno 7 marzo 2021, e nei giorni successivi fino a domenica 14 marzo alle ore 20, potrà scegliere il proprio percorso, correndo o camminando, nel luogo che più preferisce, in piena sicurezza, in uno spazio temporale che va dalle 7.00 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) L’Aula Magna deldiha accolto oggi la conferenza stampa di presentazione della VIRTUALTHEI AM. Questo evento, ormai da otto anni promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell’inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca universitaria. E’ organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi die ildi. Novità dell’edizione 2021 La novità 2021 sarà che ogni partecipante alla corsa/camminata il giorno 7 marzo 2021, e nei giorni successivi fino a domenica 14 marzo alle ore 20, potrà scegliere il proprio percorso, correndo o camminando, nel luogo che più preferisce, in piena sicurezza, in uno spazio temporale che va dalle 7.00 ...

