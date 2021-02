Joe Biden e la moglie Jill hanno riempito la Casa Bianca di cuori | storia di un grande amore

(Di sabato 13 febbraio 2021) Joe Biden e la moglie Jill (ri)portano l’amore alla Casa Bianca. Dopo quattro anni di era Trump, il nuovo presidente americano e la First Lady hanno voluto riempire di cuori il giardino North Lawn della Casa Bianca per festeggiare San Valentino. Sono cuori con un messaggio. Le parole scritte: «Hope», «Unity», «Compassion», «Strength», «Love», e alcune sono firmate «with love, Jill». È stata lei, infatti, ad avere un ruolo molto speciale in questa semplice ma bellissima iniziativa.

