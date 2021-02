Izzo Federalberghi Napoli | Ministro del Turismo scelta saggia e opportuna

(Di sabato 13 febbraio 2021) “Una”: così, in una nota, il presidente di, Antonio, commenta la decisione del Governo Draghi di nominare undeldel quale il settore sentiva la mancanza da quasi 30 anni. “Il comparto – ricorda– rappresenta una delle unità produttive più rilevanti del paese (circa il 15% del Pil nazionale), era importante che fosse reso autonomo dalla Cultura e potesse avere una sua identità peculiare”. “Per quanto il legame con la Cultura sia molto forte, – sottolinea il presidente divuol dire anche mare, montagna, congressi, fiere, insomma un intero mondo che necessitava di un riferimento ...

DaNapoli snocciolano numeri molto simili, con una perdita di fatturato annuo dell'80%. 'Riuscire a rendere il turismo a Napoli sicuro - spiega il presidente Antonio- non è un'...'Si chiude così un anno di ingenti perdite - spiega Antonio, presidente diNapoli e titolare degli hotel Tiempo e Magris a via Galileo Ferraris - e a Capodanno abbiamo avuto gli ...“Una scelta saggia e opportuna”: così, in una nota, il presidente di Federalberghi Napoli, Antonio Izzo, commenta la decisione del Governo Draghi di nominare un Ministro del Turismo del quale il setto ...