Ivan Cordoba entra nella presidenza del Venezia

Venezia FC comunica l'ingresso nel management arancioneroverde di Ivan Ramiro Cordoba in qualità di socio del club e Consigliere Delegato per l'Area Sportiva. Con questo comunicato ufficiale . La squadra del campionato di Serie B infatti, ha trovato l'accordo con l'ex difensore

