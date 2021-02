Italiano gongola: 'Spezia perfetto contro un Milan stratosferico' (Di domenica 14 febbraio 2021) LA Spezia - Una serata che lo Spezia non dimenticherà mai. Figuriamoci Vincenzo Italiano , capace con la squadra di mandare ko la capolista Milan e con una gran vittoria per 2 - 0 che allontana il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 febbraio 2021) LA- Una serata che lonon dimenticherà mai. Figuriamoci Vincenzo, capace con la squadra di mandare ko la capolistae con una gran vittoria per 2 - 0 che allontana il ...

LA SPEZIA - Una serata che lo Spezia non dimenticherà mai. Figuriamoci Vincenzo Italiano , capace con la squadra di mandare ko la capolista Milan e con una gran vittoria per 2 - 0 che allontana il terz'ultimo posto di ben 9 punti, seppur con una gara in più: " È stata la miglior ...

Draghi, Renzi gongola sul NYT: "Un capolavoro, ho fatto tutto da solo col 3%"

... 'Quando Matteo Renzi, l'ex primo ministro italiano, che ha oggi un voto di circa il 3 per cento, ha innescato il crollo del governo italiano il mese scorso, è diventato l'obiettivo di uno sconcerto ...

“E’ la miglior prestazione della mia carriera. Aver fatto questo tipo di partita contro una squadra stratosferica contro il Milan è una grande soddisfazione”. Queste le dichiarazioni di Vincenzo Itali ...

Il tecnico dopo il 2-0 alla capolista: "È stata una grande prestazione fatta di sacrificio e qualità per 90'. Futuro in una grande? Penso solo alla salvezza" ...

