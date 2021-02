positanonews : Spezia – Milan 2-0 – Italiano gongola: “La miglior partita della stagione” tra le #news - salvione : Italiano gongola: 'Spezia perfetto contro un Milan stratosferico' - Fprime86 : RT @CorSport: #Italiano gongola: '#Spezia perfetto contro un #Milan stratosferico' ?? - positanonews : Spezia – Milan 2-0 – Italiano gongola: “La miglior partita della stagione” - scommesse_it : Italiano gongola: 'Partita perfetta contro una squadra stratosferica' -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano gongola

LA NAZIONE

CASA SPEZIA: "La miglior partita della stagione" Giulio Maggiore svela la sua simpatia per l'Inter e ammette: "Abbiamo sofferto poco e abbiamo portato a casa un risultato che ci farà lavorare ...... mentre nella ripresa Romelu si veste da uomo assist: ' Lukaku è in crisi',il giornalista ... L'di Eriksen L'altra nota lieta della serata è Eriksen , non tanto o non solo per la sua ...Passano i giorni ed il futuro di Gigio Donnarumma, portiere in scadenza di contratto con il Milan, sembrerebbe essere avvolto sempre più nel dubbio. Il ventunenne estremo difensore della Nazionale, in ...Oltre a Paris, l'Italia schiera Christof Innerhofer con il numero 15, Matteo Marsaglia con il 24 e Florian Schieder con il 28. Il talento altoatesino, quinto in supergigante a 17' dal podio, scenderà ...