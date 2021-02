Italiano: “E’ la serata più bella della mia carriera. Futuro? Penso allo Spezia” (Di domenica 14 febbraio 2021) Ai microfoni di Dazn, un raggiante Vincenzo Italiano ha analizzato la vittoria dello Spezia sulla capolista Milan. Queste le parole del tecnico spezzino: “La più bella serata della carriera? Decisamente. Anche per il fatto di aver affrontato la prima della classe, una squadra stratosferica come il Milan, aver fatto questa prestazione, aver visto i ragazzi giocare con quest’intensità. Per noi è una grande soddisfazione”. Facilità nell’andare a segno: “È un dato importante, significa che tutti vogliono essere decisivi e trascinare. Questa vittoria ci dà grandissimo morale: fare una prestazione del genere contro il Milan per noi è importante. Il nostro obiettivo sapete qual è, dobbiamo mettere in cascina questi tre punti e continuare con questo spirito”. Su Agudelo prima ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Ai microfoni di Dazn, un raggiante Vincenzoha analizzato la vittoria dellosulla capolista Milan. Queste le parole del tecnico spezzino: “La più? Decisamente. Anche per il fatto di aver affrontato la primaclasse, una squadra stratosferica come il Milan, aver fatto questa prestazione, aver visto i ragazzi giocare con quest’intensità. Per noi è una grande soddisfazione”. Facilità nell’andare a segno: “È un dato importante, significa che tutti vogliono essere decisivi e trascinare. Questa vittoria ci dà grandissimo morale: fare una prestazione del genere contro il Milan per noi è importante. Il nostro obiettivo sapete qual è, dobbiamo mettere in cascina questi tre punti e continuare con questo spirito”. Su Agudelo prima ...

StrazzeriN : RT @RaiUno: Domani, in prima serata, va in scena l'Amore! ?? Le canzoni romantiche più belle, con i grandi artisti del panorama musicale it… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Serata da favola per la squadra di Italiano ?? #SpeziaMilan | #SerieA - io_sono_io01 : L'HA SCRITTO TUTTO IN ITALIANO, SERATA MIGLIORATA - 1canalesport : Spezia, Italiano: 'La più bella serata della mia carriera' - ninoBertolino : RT @FrancescoOrdine: Senza scuse, senza storia la sconfitta del Milan. lo Spezia si guadagna una serata di gloria piegando la capolista che… -