Italia Viva Bergamo: “Buon lavoro al Presidente Draghi” (Di sabato 13 febbraio 2021) Italia Viva plaude la nomina alla Presidenza del Consigli0 di Mario Draghi e il senso di responsabilità dei partiti che hanno accolto l’appello del Presidente della Repubblica. “L’Europa è pronta ad assegnare all’Italia i 209 miliardi del Next Generation EU, ma ciò avverrà solo alla presentazione di un Recovery Plan che assicuri lo sviluppo del paese e il futuro dei nostri giovani, non la distribuzione a pioggia di bonus e prebende” dichiara Raffaello Teani, coordinatore provinciale di Italia Viva, che aggiunge “Sicuramente gli Italiani si sentiranno più tranquilli nel sapere che a gestire i 209 miliardi ci sarà una squadra capitanata da una persona competente e capace come il Presidente Draghi”. Livia Marcassoli, al ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 febbraio 2021)plaude la nomina alla Presidenza del Consigli0 di Marioe il senso di responsabilità dei partiti che hanno accolto l’appello deldella Repubblica. “L’Europa è pronta ad assegnare all’i 209 miliardi del Next Generation EU, ma ciò avverrà solo alla presentazione di un Recovery Plan che assicuri lo sviluppo del paese e il futuro dei nostri giovani, non la distribuzione a pioggia di bonus e prebende” dichiara Raffaello Teani, coordinatore provinciale di, che aggiunge “Sicuramente glini si sentiranno più tranquilli nel sapere che a gestire i 209 miliardi ci sarà una squadra capitanata da una persona competente e capace come il”. Livia Marcassoli, al ...

matteorenzi : Una squadra di alto livello, con alcuni ingressi di straordinario valore. Buon lavoro al Presidente Draghi e ai suo… - amendolaenzo : Un anno e mezzo, con disciplina e onore. Grazie a tutti. Viva l'Italia ???? e in bocca al lupo al governo del Preside… - PaoloGentiloni : Auguri a Mario #Draghi e al nuovo governo per le grandi sfide che affronterà. Grazie al Presidente #Mattarella. E viva l’Italia ???????? - mimmoanzivino : RT @carloalberto: Il conto delle donne al Governo. Italia Viva: 100% Forza Italia: 66% Lega per Salvini: 33% M5S: 25% PD: 0% @FondBellisa… - elespaterlini1 : RT @davidefaraone: Un sorriso per quelli che ieri accusavano Italia Viva di cercare “poltrone” e oggi ci deridono perché ne abbiamo meno di… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva Wonder Woman 1984: la scena durante i titoli di coda

Nel mid - credits scopriamo che Asteria è ancora viva, in una scena che omaggia l'entrata in scena ... un'immagine del trailer Wonder Woman 1984 è ora disponibile in digitale in Italia, dopo essere già ...

Il ministero apocrifo di Draghi guidato da un renziano fa infuriare la 5S Lezzi che chiede un nuovo voto su Rousseau

... noto frequentatore della Leopolda e sempre presente (basta ricercare il suo nome nella pagina FB di Renzi) come riferimento cardine nelle dichiarazioni del fondatore di Italia Viva... anche nella ...

Governo, c'era una volta il Mes. La bandiera dei renziani che ora non sventola più la Repubblica Governo, Renzi “Grande passo avanti, noi ci siamo”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il passaggio della campanella tra Conte e Draghi si chiude una lunga crisi di Governo. Stiamo ai fatti: è un grande passo in avanti. Oggi è davvero una bellissima giornata per ...

Fine dei dilettanti

Abbiamo il governo e non è un brutto governo. Mario Draghi ha dato fiducia ai partiti della sua maggioranza inserendo quindici ministri politici ...

Nel mid - credits scopriamo che Asteria è ancora, in una scena che omaggia l'entrata in scena ... un'immagine del trailer Wonder Woman 1984 è ora disponibile in digitale in, dopo essere già ...... noto frequentatore della Leopolda e sempre presente (basta ricercare il suo nome nella pagina FB di Renzi) come riferimento cardine nelle dichiarazioni del fondatore di... anche nella ...ROMA (ITALPRESS) – “Con il passaggio della campanella tra Conte e Draghi si chiude una lunga crisi di Governo. Stiamo ai fatti: è un grande passo in avanti. Oggi è davvero una bellissima giornata per ...Abbiamo il governo e non è un brutto governo. Mario Draghi ha dato fiducia ai partiti della sua maggioranza inserendo quindici ministri politici ...