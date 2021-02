Italia - Libia, la macchina dei respingimenti alla sbarra (Di sabato 13 febbraio 2021) ... a questo punto, bisogna chiedersi se non sia una prassi far fare il lavoro sporco ad altri' spiega a ilfattoquotidiano.it Ilaria Masinara, di Amnesty International Italia. 'Anche perché - aggiunge - ... Leggi su globalist (Di sabato 13 febbraio 2021) ... a questo punto, bisogna chiedersi se non sia una prassi far fare il lavoro sporco ad altri' spiega a ilfattoquotidiano.it Ilaria Masinara, di Amnesty International. 'Anche perché - aggiunge - ...

... che dal 2016 ad oggi ha permesso alla Libia di rinviare al porto di partenza più di 60.000 persone, è il frutto di un'operazione che vede come principale partner l'Italia, con il supporto politico ...

Respingimenti in Libia: governo italiano e società private a processo

Italia-Libia, la macchina dei respingimenti alla sbarra

Cinque cittadini eritrei, con il sostegno di Asgi e Amnesty, hanno avviato un giudizio nei confronti delle autorità italiane, dell’Augusta Offshore e del comandante della nave Asso Ventinove.

Open Arms vittima delle minacce libiche, poi il salvataggio di 40 migranti. Fra loro Moez, bimbo di tre mesi insieme alla madre

Del gruppo di migranti, partito da Zuwara, Libia occidentale, si erano inizialmente perse le tracce. Poi uno degli aerei da ricognizione della ong Sea Watch, il Moonbird, è riuscito a localizzare la b ...

