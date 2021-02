"Io ministro? Adesso l'ho imparato!". Bianchi si difende: "Ho fatto un commento in emiliano, ero emozionato" (Di sabato 13 febbraio 2021) “Ho commentato la mia nomina da ministro, dopo il giuramento, utilizzando un’espressione tipica emiliana. L’emozione del momento mi ha già fatto guadagnare un’imitazione del bravissimo Crozza, peraltro splendida”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi all’ANSA commenta l’espressione ‘Io ministro? Adesso l’ho imparato!’ utilizzata all’uscita dal Quirinale e riferita al momento in cui ha appreso della nomina, frase che gli è costata l’ironia del web e l’imitazione di Crozza.“Oggi - prosegue - dopo il giuramento e il primo Consiglio dei Ministri ci siamo già messi a lavorare. C’è tanto da fare e bisogna farlo rapidamente”. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 febbraio 2021) “Ho commentato la mia nomina da, dopo il giuramento, utilizzando un’espressione tipica emiliana. L’emozione del momento mi ha giàguadagnare un’imitazione del bravissimo Crozza, peraltro splendida”. Così ildell’Istruzione, Patrizioall’ANSA commenta l’espressione ‘Iol’ho’ utilizzata all’uscita dal Quirinale e riferita al momento in cui ha appreso della nomina, frase che gli è costata l’ironia del web e l’imitazione di Crozza.“Oggi - prosegue - dopo il giuramento e il primo Consiglio dei Ministri ci siamo già messi a lavorare. C’è tanto da fare e bisogna farlo rapidamente”.

