Intervista con Santoianni: “La mia Stazione Di Sosta è la musica” (Di sabato 13 febbraio 2021) Dal 12 febbraio è disponibile il nuovo singolo di Santoianni, Stazione Di Sosta, accompagnato dal video ufficiale girato da Luca Cantavenera. Stazione Di Sosta è il manifesto del nuovo percorso musicale di Santoianni volto alla contaminazione di cantautorato e sonorità contemporanee. Alla produzione del brano c’è Molla, che Santoianni ha conosciuto sui social e con il quale ha lavorato a distanza. Intervista con Santoianni Qual è la tua “Stazione di Sosta” e come è nato questo brano?La mia Stazione di Sosta al momento credo sia sicuramente la musica, le canzoni. È apparentemente una banalità per un cantautore invece è la ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Dal 12 febbraio è disponibile il nuovo singolo diDi, accompagnato dal video ufficiale girato da Luca Cantavenera.Diè il manifesto del nuovo percorsole divolto alla contaminazione di cantautorato e sonorità contemporanee. Alla produzione del brano c’è Molla, cheha conosciuto sui social e con il quale ha lavorato a distanza.conQual è la tua “di” e come è nato questo brano?La miadial momento credo sia sicuramente la, le canzoni. È apparentemente una banalità per un cantautore invece è la ...

ilriformista : “Viste le inefficienze del governo precedente, se oggi abbiamo il governo #Draghi lo dobbiamo a @matteorenzi, e que… - chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi #MaurizioCostanzo per un'intervista da non perdere con @fabfazio. Vi aspettiamo, c… - marcodimaio : Con Mario #Draghi i fondi europei sono in mani sicure. Non stiamo certo costruendo un'alleanza politica, ma una col… - erreobi : Nell'intervista di Casalino mi sembra passato ingiustamente sotto silenzio il suo 'avrei preferito mettermi SOTTO a… - Rosyfree74 : RT @Moonlightshad1: Nell'intervista a channel4 renzi ha detto di aver viaggiato con la famiglia durante la pandemia, e quelle fetecchie spa… -