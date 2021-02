Inter-Lazio, Inzaghi: “Siamo in forma, ma sarà partita difficilissima” (Di sabato 13 febbraio 2021) Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Lazio, match della ventiduesima giornata della Serie A Giornata di vigilia per la Lazio di Simone Inzaghi che domani affronterà l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nella terza giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei bianocelesti ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. La partita di domani può aprire altri scenari?“Contro l’Inter sarà una gara importantissima. Sappiamo in che momento Siamo, Siamo in forma e conosciamo l’avversario. Dovremo fare una partita di corsa e determinazione. Il nostro grande ... Leggi su intermagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Simonealla vigilia di, match della ventiduesima giornata della Serie A Giornata di vigilia per ladi Simoneche domani affronterà l’allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nella terza giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei bianocelesti ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-. Ecco le sue parole. Ladi domani può aprire altri scenari?“Contro l’una gara importantissima. Sappiamo in che momentoine conosciamo l’avversario. Dovremo fare unadi corsa e determinazione. Il nostro grande ...

