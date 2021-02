Inter, Bastoni certezza del futuro: rinnovo e… bonus (Di sabato 13 febbraio 2021) L'Inter vuole blindare i suoi gioielli, soprattutto quelli più giovani. Continuano gli incontri tra la dirigenza e il difensore Alessandro Bastoni in ottica rinnovo. L'obiettivo è quello di confermare il solido centrale mancino e farlo divnetare un punto fermo della retroguardia nerazzurra.Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società milanese sembra aver trovato la strada giusta per assicurarsi il sì del giocatore per un nuovo contratto. L'Inter sarebbe disposta ad allungare l'attuale accordo da 1.5 fino al 2023 con almeno un milione in più e diversi bonus per vedere il contratto rinnovato fino al 2024. Il classe 1999 non avrebbe problemi ad accettare la proposta sentendosi al centro del progetto presente e futuro del club.caption id="attachment 941541" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) L'vuole blindare i suoi gioielli, soprattutto quelli più giovani. Continuano gli incontri tra la dirigenza e il difensore Alessandroin ottica. L'obiettivo è quello di confermare il solido centrale mancino e farlo divnetare un punto fermo della retroguardia nerazzurra.Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società milanese sembra aver trovato la strada giusta per assicurarsi il sì del giocatore per un nuovo contratto. L'sarebbe disposta ad allungare l'attuale accordo da 1.5 fino al 2023 con almeno un milione in più e diversiper vedere il contratto rinnovato fino al 2024. Il classe 1999 non avrebbe problemi ad accettare la proposta sentendosi al centro del progetto presente edel club.caption id="attachment 941541" align="alignnone" ...

