Insigne: “Siamo contenti, abbiamo lottato da squadra. Cento gol? Grande emozione con dedica a mia moglie” (Di sabato 13 febbraio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Juventus, Lorenzo Insigne, match winner dei partenopei ha mostrato tutta la sua felicità per il gol vittoria: “Siamo contenti per il risultato ma anche per la prestazione, abbiamo lottato da squadra. Il rigore? Ero sereno ho la fiducia del mister e dei miei compagni, mi spiace per la Supercoppa ma ci ho messo una pietra sopra”. Sul 100° gol con la maglia azzurra: “Grandissima emozione raggiungere questo traguardo da napoletano. La dedica? Per mia moglie visto che domani è San Valentino.” Foto: Napoli Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Juventus, Lorenzo, match winner dei partenopei ha mostrato tutta la sua felicità per ilvittoria: “per il risultato ma anche per la prestazione,da. Il rigore? Ero sereno ho la fiducia del mister e dei miei compagni, mi spiace per la Supercoppa ma ci ho messo una pietra sopra”. Sul 100°con la maglia azzurra: “Grandissimaraggiungere questo traguardo da napoletano. La? Per miavisto che domani è San Valentino.” Foto: Napoli Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fede_Rico74 : @WRobbyb @andreozzi93 @realvarriale @sscnapoli @juventusfc @Lor_Insigne @Pirlo_official L' Atalanta è una squadra f… - WRobbyb : @Fede_Rico74 @andreozzi93 @realvarriale @sscnapoli @juventusfc @Lor_Insigne @Pirlo_official Cuadrado fallo da rosso… - gigicastaldo1 : Ora siamo in grado di giocare solo così,arroccati e con anima e cuore. La presa di coscienza sarebbe già un passo i… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#Pirlo proprio non ci sta: 'Non so se a noi avrebbero dato quel rigore, ma ormai siamo sulla bocca di tutti...' #Nap… - calciomercatoit : ??#Pirlo proprio non ci sta: 'Non so se a noi avrebbero dato quel rigore, ma ormai siamo sulla bocca di tutti...'… -