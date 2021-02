Insigne, gol alla Juve e dedica alla moglie per San Valentino – FOTO (Di sabato 13 febbraio 2021) Lorenzo Insigne ha dedicato sua moglie il suo 100esimo gol con la maglia del Napoli, arrivato su rigore contro la Juventus Lorenzo Insigne ha sbloccato il risultato in Napoli-Juventus realizzando il suo 100esimo gol con la maglia azzurra trasformando il calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un colpo di Chiellini al volto di Rrahmani. Il capitano del Napoli ha festeggiato il gol con una dedica a sua moglie a cui ha fatto gli auguri di Buon San Valentino. “Buon San Valentino amore mio”, l’esultanza di Lorenzo #Insigne ??? #NapoliJuve pic.twitter.com/mQKCByYEo3 — Manuel Guardasole (@MGuardasole) February 13, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Lorenzohato suail suo 100esimo gol con la maglia del Napoli, arrivato su rigore contro lantus Lorenzoha sbloccato il risultato in Napoli-ntus realizzando il suo 100esimo gol con la maglia azzurra trasformando il calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un colpo di Chiellini al volto di Rrahmani. Il capitano del Napoli ha festeggiato il gol con unaa suaa cui ha fatto gli auguri di Buon San. “Buon Sanamore mio”, l’esultanza di Lorenzo #??? #Napolipic.twitter.com/mQKCByYEo3 — Manuel Guardasole (@MGuardasole) February 13, 2021 Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 100 - Lorenzo Insigne è il settimo giocatore a segnare 100 gol con la maglia del Napoli, considerando tutte le comp… - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Juventus 1-0, rete di Insigne L. (NAP) - SkySport : Insigne, 100 gol col Napoli in tutte le competizioni - UrSpaghettGirl : RT @Soulblavk0: No io posso accettare tutto ma perdere con il Napoli con gol di Insigne dopo essermi sorbita pure il Borussia Dortmund io n… - MarteSportLive : RT @SarnaDario: Complimenti al capitano @Lor_Insigne , al gol ? n°100 in azzurro, è uno dei sette 'eletti' a riuscirci, il primo italiano e… -