"In valle Seriana come un anno fa, ci si ammala in ospedale" (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Durante la seconda metà di gennaio, otto persone entrate negative nell'ospedale di Piario, in valle Seriana, il territorio più colpito dal coronavirus in Italia, si sono ammalate di Covid all'interno del presidio sanitario. Lo riferisce all'AGI Paolo Franco, consigliere regionale del Gruppo Misto che sulla questione ha anche presentato un'interrogazione al presidente Attilio Fontana e all'assessore al Welfare, Letizia Moratti. "A distanza di un anno – spiega – si ripetono gli stessi errori avvenuti nell'ospedale di Alzano Lombardo, chiuso e poi subito riaperto e diventato un moltiplicatore di contagi per la mancanza totale delle norme igienico-sanitarie. Stiamo parlando di un'ottantina di comuni che gravitano intorno alla Asst di Bergamo est dove sono morte ...

