In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Febbraio | Conte lascia a Draghi e prepara il ritorno Nuovo governo

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il cambio Tutti “neri” e composti: il giuramento come un Cda Mariopresta giuramento tre minuti prima delle dodici e l’anticipo sigilla – per gli ottimisti – iltempo che incombe. Nel salone delle feste del Quirinale, prima fila distanziata, ricompare però il trio Brunetta-Gelmini-Carfagna. Era dai tempi di Silvio unto del Signore che non facevano più gruppo assieme, ma l’esecutivo di salvezza nazionale, di Antonello Caporale IlDragarella di Marco Travaglio Siccome ogni Restaurazione ha i suoi rituali, non avrebbe guastato se ilDragarella avesse giurato in uniforme da Congresso di Vienna: parrucche imbiancate con codini e fiocchi neri, volti incipriati e impomatati, marsine a coda, culotte, scarpe a punta. Invece i nuovi (si fa per dire) ministri erano tutti in borghese, per ...