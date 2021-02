Impeachment Trump, stop a nuovi testimoni: verso voto finale (Di sabato 13 febbraio 2021) La deputata repubblicana Jaime Herrera Beutler non sarà chiamata a testimoniare nel processo di Impeachment contro Donald Trump: le parti hanno raggiunto un accordo per introdurre tra le prove le sue ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021) La deputata repubblicana Jaime Herrera Beutler non sarà chiamata aare nel processo dicontro Donald: le parti hanno raggiunto un accordo per introdurre tra le prove le sue ...

francescocosta : La gran parte dei senatori Repubblicani considera Trump responsabile dei fatti del 6 gennaio, quando hanno rischiat… - ilpost : Durante il processo di impeachment contro Trump, sta emergendo quali fossero i piani per il 6 gennaio di alcuni dei… - RaiNews : L'udienza del processo di impeachment si è conclusa con il tributo a uno dei poliziotti intervenuti contro l'assalt… - PatriziaZoffoli : Forse non è chiaro ma L'impeachment non è per impedire a Trump di essere presidente nel 2024, ma per impedirgli di… - Carmela_oltre : RT @GPiziarte: Nuova svolta nell'impeachment a Trump: niente testimoni, si va verso il voto -