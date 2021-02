Impeachment | Trump assolto dal Senato

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 13 febbraio 2021) Donaldalnel processo per. Con 57 voti a 43 l’Aula si è pronunciata a favore del proscioglimento dell’ex presidente, accusato per la condotta tenuta il 6 gennaio, nella giornata caratterizzata dall’assalto al Congresso. Setteri repubblicani si sono espressi per la condanna. Secondo le accuse, esposte in particolare dalla deputata Madeleine Dean,avrebbe “esortato, incitato, diretto” gli autori dell’assalto. Dean ha trasmesso in aula una serie di spezzoni di video di discorsi pronunciati da, in cui l’ex leader della Casa Bianca contestava la legalità del voto e invitava i suoi sostenitori a non accettare “il furto” elettorale. Sono stati “mesi in cuiha coltivato una base di persone violente, ...