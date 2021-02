Impeachment in Senato, Donald Trump assolto (Di sabato 13 febbraio 2021) La Camera approva l’Impeachment per Donald Trump. Al Senato l’ormai è presidente è stato assolto. WASHINGTON (STATI UNITI) Si concluso con l’assoluzione il processo d’Impeachment a Donald Trump. L’ex presidente degli Stati Uniti era accusato di incitazione alla violenza per il drammatico assalto a Capitol Hill in quello che doveva essere il giorno della proclamazione di Joe Biden. Impeachment per Donald Trump Schumer, Senatore democratico, ha fatto sapere che la presentazione delle parti, e quindi il processo di Impeachment dell’ex presidente Donald Trump, è iniziato l’8 febbraio. Una settimana di incontri con accusa e difesa ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) La Camera approva l’per. All’ormai è presidente è stato. WASHINGTON (STATI UNITI) Si concluso con l’assoluzione il processo d’. L’ex presidente degli Stati Uniti era accusato di incitazione alla violenza per il drammatico assalto a Capitol Hill in quello che doveva essere il giorno della proclamazione di Joe Biden.perSchumer,re democratico, ha fatto sapere che la presentazione delle parti, e quindi il processo didell’ex presidente, è iniziato l’8 febbraio. Una settimana di incontri con accusa e difesa ...

