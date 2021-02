Impeachment | il Senato Usa assolve Trump

(Di domenica 14 febbraio 2021)accusato per la seconda volta diper aver istigato l’assalto al Campidoglio di Washington, viene assolto. In diversi Stati del mondo, tra cui appunto gli Usa, si prevede la messa in stato d’accusa di una persona che detiene un’altra carica pubblica, e il rinvio a giudizio qualora si ritenga che abbiano commesso determinati illeciti nell’esercizio delle loro funzioni. Per l’avvenimento del 6 gennaio 2021, in cui alcuni sostenitori del presidente uscente Donaldcontestano il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 tramite l’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, viene imputato l’ex presidente americano, il quale viene accusato di aver incitato le accese proteste. Sette repubblicani hanno votato contro il presidente: il numero più alto di defezioni nel partito dell’imputato nella storia ...

Donald Trump è stato assolto. Nulla di fatto, dunque, alal processo di. La difesa del tycoon aveva sostenuto che si trattava di una 'vendetta politica. Trump non istigò l'assalto al Congresso'. Dopo le arringhe finali delle parti, ......loro voto ai Democratici nel dichiarare Trump colpevole delle accuse che gli sono state mosse nel processo di. Per giudicarlo colpevole, serviva una maggioranza dei due terzi del. ...New York, 13 feb 17:05 - (Agenzia Nova) - Nei due giorni precedenti, i nove deputati dem che gestiscono l’impeachment hanno mostrato in aula ... incriminate e altre prove documentali. I seggi al ...New York, 13 feb 21:58 - (Agenzia Nova) - L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato assolto nel procedimento di impeachment in cui è stato ... due settimane prima della fine del suo ...