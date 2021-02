Impeachment, il Senato ha assolto Donald Trump. Sette repubblicani hanno votato per la condanna (Di sabato 13 febbraio 2021) Donald Trump è stato assolto dal Senato americano nel processo per Impeachment nei suoi confronti, il secondo riguardante il suo mandato alla Casa Bianca, caso unico nella storia degli Stati Uniti. Un risultato annunciato quello dell’Aula, visto che serviva una maggioranza dei due terzi, anche se il numero di voti a favore mostra i nuovi equilibri all’interno del partito Repubblicano, spaccato sulla possibilità di votare contro l’ex presidente. Sono stati infatti Sette i membri del Grand Old Party che hanno votato per la condanna del tycoon. “In breve, questo Impeachment è stata una completa farsa dall’inizio alla fine, una spettacolo perseguito per una vendetta politica contro Trump da parte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021)è statodalamericano nel processo pernei suoi confronti, il secondo riguardante il suo mandato alla Casa Bianca, caso unico nella storia degli Stati Uniti. Un risultato annunciato quello dell’Aula, visto che serviva una maggioranza dei due terzi, anche se il numero di voti a favore mostra i nuovi equilibri all’interno del partito Repubblicano, spaccato sulla possibilità di votare contro l’ex presidente. Sono stati infattii membri del Grand Old Party cheper ladel tycoon. “In breve, questoè stata una completa farsa dall’inizio alla fine, una spettacolo perseguito per una vendetta politica controda parte dei ...

