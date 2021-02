Impeachment, il Senato americano assolve l'ex presidente Trump | 'Finita la caccia alle streghe, sto tornando' (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Senato americano ha assolto l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump . Il tycoon, nel secondo processo di Impeachment a suo carico, era accusato di istigazione all'insurrezione per l'assalto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilha assolto l'exdegli Stati Uniti, Donald. Il tycoon, nel secondo processo dia suo carico, era accusato di istigazione all'insurrezione per l'assalto ...

