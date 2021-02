Il Senato Usa assolve Trump: non passa l’impeachment. Ma 7 Repubblicani votano per la condanna (Di sabato 13 febbraio 2021) A favore della condanna 57 voti, di cui sette Repubblicani. I no sono stati 43. Per la condanna erano necessari 67 voti, ossia i due terzi dei 100 Senatori Leggi su ilsole24ore (Di sabato 13 febbraio 2021) A favore della57 voti, di cui sette. I no sono stati 43. Per laerano necessari 67 voti, ossia i due terzi dei 100ri

