Il Sannio si risveglia sotto una ‘prevista’ nevicata | le FOTO

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Attesa, è arrivata puntuale la neve sul. Le previsioni questa volta ci hanno visto giusto e la provincia beneventana si ètauna coltre bianca. Immagini sempre caratteristiche e suggestive arrivano dalla città, dove la neve ha però attecchito in maniera ridotta, e dai paesi sanniti. Nel pomeriggio, a quanto pare, è prevista una seconda. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del, ... il volto dell'Italia del Covid oggi 8 Febbraio 2021 L'Italia sioggi quasi tutta in zona ...L'Italia sioggi quasi tutta in zona gialla, con regole e misure meno rigide per gran parte del ... Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del, ...