Il parlamentarismo peccato originale | la lezione dimenticata di Carlo Costamagna

(Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – La forma di governo adottata dalla Costituzione vigente, nella sua Parte II, è la Repubblica parlamentare “a debole razionalizzazione”, ove sono limitati gli interventi del diritto costituzionale per assicurare la stabilità del rapporto di fiducia che intercorre tra il governo ed il parlamento. Tuttavia, in presenza di una crisi, il Presidente della Repubblica, l’organo più “enigmatico” dell’ordinamento costituzionale come lo definiva il prof. Livio Paladin, è chiamato a valutare tutte le soluzioni possibili per incaricare una figura idonea a formare un nuovo esecutivo che, ai sensi dell’art. 94, del testo fondamentale, possa ottenere la fiducia nelle due camere.vizio originario In questo modo – e la formazione del governo Draghi lo dimostra – il parlamento assume una configurazione politica smontabile e rimontabile a seconda delle ...