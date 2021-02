Il paradiso delle signore 5, anticipazioni: SILVIA CATTANEO se ne va a Parigi (Di sabato 13 febbraio 2021) A Il paradiso delle signore 5, nei giorni scorsi, abbiamo visto uscire di scena l’amatissima coppia formata da Luciano CATTANEO (Giorgio Lupano) e Clelia Callegaris (Enrica Pintore), ma dai dialoghi della fiction daily di Rai 1 avrete già capito che a breve ci sarà un’altra trasferta… stavolta con direzione Francia! Negli scorsi mesi c’è stato un giro di rumor (che non a caso non sono stati enfatizzati da questo sito) che indicavano un ritorno a Milano di Riccardo (Enrico Oetiker) e Nicoletta, ma recentemente la stessa Federica Girardello (interprete della CATTANEO junior) ha fatto capire tramite social che per ora non è in programma un rientro del suo personaggio. E infatti… sarà qualcun altro ad andare da Nicoletta! Il paradiso delle signore: tutte ... Leggi su tvsoap (Di sabato 13 febbraio 2021) A Il5, nei giorni scorsi, abbiamo visto uscire di scena l’amatissima coppia formata da Luciano(Giorgio Lupano) e Clelia Callegaris (Enrica Pintore), ma dai dialoghi della fiction daily di Rai 1 avrete già capito che a breve ci sarà un’altra trasferta… stavolta con direzione Francia! Negli scorsi mesi c’è stato un giro di rumor (che non a caso non sono stati enfatizzati da questo sito) che indicavano un ritorno a Milano di Riccardo (Enrico Oetiker) e Nicoletta, ma recentemente la stessa Federica Girardello (interprete dellajunior) ha fatto capire tramite social che per ora non è in programma un rientro del suo personaggio. E infatti… sarà qualcun altro ad andare da Nicoletta! Il: tutte ...

