Il mondiale di Sofia Goggia | lontana | ma sempre presente

(Di sabato 13 febbraio 2021) C’è più Sofia Goggia in questo mondiale di sci rispetto a molti altri che sono fisicamente a Cortina. L’infortunio la tiene lontana dalle gare, ma con il cuore è al mondiale e in molti da qui pensano a lei. I compagni di squadra l’hanno celebrata con uno striscione fuori dall’albergo: «Sofia presente nei nostri cuori». Non c’è telecronista e inviato che non le mandi saluti a ogni collegamento. C’è stato il suo saluto alla cerimonia d’apertura.