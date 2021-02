Il ministero della Transizione ecologica | l’ennesima fissazione dei comunisti 2 0

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – A sentir Beppe Grillo entusiasta per il colloquio avuto con Draghi sulla creazione delviene paura. Si tratta del solito blob social mondano costituito dal cascame dei podemos, dei girotondini, degli ecologisti. Quelli per cui l’Occidente è all’origine di tutti i mali. Sono una snobistica combutta antagonista tutta un bollore per Terra mammà, per il chilometro zero, per l’equo e solidale, per l’altro metodo di fare sviluppo e le altre fonti energetiche. I soliti dell’inverno più caldo dal seimila avanti Cristo, dell’estate più secca nella storia dell’uomo, dei dinosauri che inquinavano di meno,neve esiccità sempre derivanti dal surriscaldamento globale. Chissà se Annibale, coi suoi elefanti, abbia attraversato le Alpi ...