Il Leicester fa l'impresa in 6': Liverpool, Premier sempre più lontana (Di sabato 13 febbraio 2021) Premier League sempre più lontana per il Liverpool, che perde 3 - 1 suo campo del Leicester e resta a 10 punti dal City capolista, che ha anche due partite in meno rispetto alla squadra di Klopp. Reds ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 febbraio 2021)Leaguepiùper il, che perde 3 - 1 suo campo dele resta a 10 punti dal City capolista, che ha anche due partite in meno rispetto alla squadra di Klopp. Reds ...

