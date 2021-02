Il governo Draghi visto dall’estero, dal New York Times a El Pais la prime valutazione dei grandi quotidiani internazionali (Di sabato 13 febbraio 2021) La nascita del governo di Mario Draghi ha avuto ampia eco sui principali quotidiani internazionali. Oltre a sottolineare la levatura internazionale del capo del governo quello che viene più di frequente enfatizzato è l’eterogeneità della compagine governativa. Più di una testata richiama il precedente, non particolarmente felice, del governo Monti. Attenzione anche per il nuovo ministero della transizione ecologica affidato al fisico Roberto Cingolani e alle grandi sfide che l’inquilino di palazzo Chigi dovrà da subito affrontare. Il governo di un “gigante dell’Europa” che diventa primo ministro in una fase “precaria” per l’Italia e l’Unione europea, scrive il quotidiano statunitense New York Times. Il Washington Post ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) La nascita deldi Marioha avuto ampia eco sui principali. Oltre a sottolineare la levatura internazionale del capo delquello che viene più di frequente enfatizzato è l’eterogeneità della compagine governativa. Più di una testata richiama il precedente, non particolarmente felice, delMonti. Attenzione anche per il nuovo ministero della transizione ecologica affidato al fisico Roberto Cingolani e allesfide che l’inquilino di palazzo Chigi dovrà da subito affrontare. Ildi un “gigante dell’Europa” che diventa primo ministro in una fase “precaria” per l’Italia e l’Unione europea, scrive il quotidiano statunitense New. Il Washington Post ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - SoloTrePi : RT @ElioLannutti: Draghi: il governo dei migliori (conflitti). Il nuovo Ministro per i Trasporti,Enrico Giovannini,è membro dell'advisory b… - alexfoti : RT @qn_giorno: #GovernoDraghi Maschio, mezza età, del Nord: ritratto di un Governo senza slanci di innovazione. -