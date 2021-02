Il Governo Draghi ha giurato, speriamo non si trasformi in ‘armata Brancaleone’ (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA – Sarà per il fatto che ognuno doveva stare a un metro di distanza l’uno dall’altro, alla fine però il colpo d’occhio sui 23 ministri del Governo Draghi dava l’impressione fossero molti di più, quasi un’armata. Speriamo non diventi ‘L’armata Brancaleone‘, immortale film di Mario Monicelli campione di incassi nel 1966, entrato nei dizionari come sinonimo di “gruppo variopinto, accozzaglia di persone dalle idee confuse e poco organizzate”. Oggi durante la cerimonia del giuramento due cose mi hanno colpito: le espressioni sul volto di alcuni ministri, colte anche dietro le mascherine; le tante ‘canzoni’ diverse nei toni e nella musica ascoltate in questi anni dai ‘nuovi’ ministri politici, che ora però dovranno mandare a memoria in tempi rapidi lo spartito del ‘maestro’ Draghi. Alcuni volti erano scuri, tesi, che mal si adattavano col solenne momento della nascita di un nuovo esecutivo. Segno che questa nuova avventura viene già avvertita come piena di rischi e insidie. Leggi su dire (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA – Sarà per il fatto che ognuno doveva stare a un metro di distanza l’uno dall’altro, alla fine però il colpo d’occhio sui 23 ministri del Governo Draghi dava l’impressione fossero molti di più, quasi un’armata. Speriamo non diventi ‘L’armata Brancaleone‘, immortale film di Mario Monicelli campione di incassi nel 1966, entrato nei dizionari come sinonimo di “gruppo variopinto, accozzaglia di persone dalle idee confuse e poco organizzate”. Oggi durante la cerimonia del giuramento due cose mi hanno colpito: le espressioni sul volto di alcuni ministri, colte anche dietro le mascherine; le tante ‘canzoni’ diverse nei toni e nella musica ascoltate in questi anni dai ‘nuovi’ ministri politici, che ora però dovranno mandare a memoria in tempi rapidi lo spartito del ‘maestro’ Draghi. Alcuni volti erano scuri, tesi, che mal si adattavano col solenne momento della nascita di un nuovo esecutivo. Segno che questa nuova avventura viene già avvertita come piena di rischi e insidie.

